Как сообщили в прокуратуре по Владимирской области, 42-летний местный житель признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Конфликт случился ночью 29 ноября в одном из

Как сообщили в прокуратуре по Владимирской области, 42-летний местный житель признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Конфликт случился ночью 29 ноября в одном из городских кафе. Оба участника драки были пьяны. У потерпевшего и его жены при себе оказались деревянная бита и нунчаки. В ходе потасовки мужчины упали, и подсудимый, оказавшись сверху, нанёс