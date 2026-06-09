Открытки к празднику Никейской иконы Божией Матери.

10 июня (28 мая по старому стилю) православная церковь чествует одну из самых древних и загадочных святынь — Никейскую икону Божией Матери. Мы подготовили открытки к празднику Никейской иконы Божией Матери.История чуда (304 год)События, связанные с иконой, переносят нас в IV век, в город Никею. Во время осады города некий воин Константин в гневе бросил камень в образ Богородицы и начал попирать его ногами. По преданию, святотатец был мгновенно наказан, а икона прославилась как чудотворная. Отцы Первого Вселенского Собора (325 г.) установили петь перед этим образом особый гимн: «Бысть Чрево Твое Святая Трапеза...», что подчеркивает роль Богородицы в воплощении Христа.В чем помогает образ?Перед Никейской иконой молятся:Об укреплении веры в трудные временаО заступничестве при нападениях и конфликтахО благополучии в доме и защите семьи.Ниже мы подготовили 10 авторских открыток, которые вы можете отправить своим близким, коллегам и друзьям в этот светлый день.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .