На старт в Суздале вышли как профессионалы, так и любители.

Во Владимирской области при содействии госпрограммы «Спорт России» успешно завершился масштабный фестиваль «Велолето 2026». На протяжении трех дней древний Суздаль принимал более двух с половиной тысяч атлетов и поклонников активного отдыха, прибывших из 54 субъектов страны.Программа мероприятия оказалась крайне разнообразной: организаторы провели гонки по историческим маршрутам, велобиатлон, познавательные экскурсии, а также всероссийские старты по маунтинбайку и семейные состязания. Особое место в расписании занял этап престижной многодневной велогонки «Россия».Заместитель губернатора Владимир Куимов подчеркнул, что регион уже второй раз становится площадкой для встречи таких значимых спортивных инициатив. По словам чиновника, владимирская земля в очередной раз доказала статус надежного центра притяжения для профессиональных атлетов и любителей.В рамках многодневки «Россия», охватывающей 9 городов «Золотого кольца», участники преодолели маршрут от Владимира до Суздаля. Победу на этом этапе одержали Дмитрий Шеваров и Екатерина Редько, после чего эстафета переместилась в Ярославскую область.Фестиваль объединил участников всех возрастов: самому юному велосипедисту исполнилось полтора года, а старшему — более 70 лет. Кульминацией праздника стал массовый велопарад по центру города, а завершилась программа новой любительской серией заездов «Tour de Russie» на дистанции до ста километров.