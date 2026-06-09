Уголовное дело предстоит рассматривать Ковровскому городскому суду.

Ковровская городская прокуратура передала в суд дело в отношении сорокашестилетнего местного жителя, обвиняемого в серьезном дорожном инциденте. Мужчине вменяют нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие травмы, с последующим бегством с места происшествия.Следствие установило, что в декабре 2025 года фигурант после посещения караоке-бара вызвался подвезти новых знакомых. На улице Комсомольской водитель Porsche Cayenne не справился с управлением на мокром асфальте, вылетел на обочину и дважды протаранил опоры линии электропередачи.В результате столкновения двое его пассажиров получили тяжелые увечья и до сих пор проходят длительную реабилитацию. После аварии владелец иномарки не оказал помощи пострадавшим, а просто сбежал. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы и аннулирование водительских прав на срок до трех лет.