Музей стал частью туристического маршрута «По суворовским местам».

В городе Лакинск начал работу новый музей, посвященный традиционным резным наличникам. Экспозиция задумывалась как важный элемент развивающегося маршрута «По суворовским местам», призванного привлечь в регион гостей.Проект получил крупный грант в размере 5 миллионов рублей от Министерства туризма и предпринимательства Владимирской области. Культурная миссия выставки — показать уникальные особенности и разнообразие декоративных резных элементов, характерных для каждого района нашей области. Организаторы настоятельно рекомендуют посетить это новое арт-пространство всем ценителям истории и архитектуры.Создание подобных интересных объектов для привлечения путешественников и жителей региона происходит в рамках реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство».