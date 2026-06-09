Прием заявок на областной этап конкурса «Лучший по профессии» продлится до 11 июня на портале «Работа России».

В регионе идет сбор заявок на участие в областном этапе всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в специальной категории «Второй старт». Проект кадрового центра «Работа России» направлен на поддержку ветеранов боевых действий, их адаптацию к мирному труду и повышение престижа рабочих специальностей.Подать анкету на портале «Работа России» можно до 11 июня включительно. К состязанию допускаются работающие граждане, бизнесмены и самозанятые старше 21 года. При этом ограничений по стажу не предусмотрено, а инициатором выдвижения может выступить как сам участник, так и его наниматель.Региональный тур пройдет 18 июня во Владимире. Претенденты представят видеоролик о своих буднях и подтвердят знания правил охраны труда. Победитель федерального финала получит денежный приз в размере одного миллиона рублей.