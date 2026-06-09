Спортсменка из Юрьев-Польского Диана Старцева внесла значительный вклад в победу сборной России на международном турнире по пулевой стрельбе. Российская команда завоевала золотые медали

Спортсменка из Юрьев-Польского Диана Старцева внесла значительный вклад в победу сборной России на международном турнире по пулевой стрельбе. Российская команда завоевала золотые медали на этапе Европейской юношеской лиги, прошедшем в Северной Македонии. Об этом сообщили в Минспорта региона. В городе Скопье собрались сильнейшие молодые стрелки из разных стран, чтобы побороться за награды и получить путевки