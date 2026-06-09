Во Владимирской области продолжается приём заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в специальной номинации «Второй старт» для ветеранов

Во Владимирской области продолжается приём заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в специальной номинации «Второй старт» для ветеранов специальной военной операции. Заявки принимаются до 11 июня на портале «Работа России». Участвовать могут ветераны СВО старше 21 года, работающие по трудовому договору (кроме госслужащих), а также индивидуальные предприниматели и самозанятые. Для конкурсантов