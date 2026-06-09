Летят Шерлок Холмс с доктором Ватсоном на воздушном шаре. Залетели в облака, ориентировку потеряли. Приземлились в неизвестной местности. Видят - мимо мужик какой-то идет. Шерлок Холмс:
- Сэр, не подскажите ли Вы нам, где мы находимся?
Мужик долго думал и ответил:
- В корзине воздушного шара, сэр.
Шерлок Холмс:
- Видите, Ватсон - перед вами типичный пример программиста.
Доктор Ватсон:
- Почему Вы так решили, Холмс?
- Ну во-первых он очень долго думал над простым вопросом, во-вторых он ответил _АБСОЛЮТНО_ правильно, и в-третьих - нам от его ответа нет никакой пользы.
еще анекдот!