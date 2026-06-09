Во Владимире кипит работа над новым сезоном документального цикла «Твердыня Земли Русской». Студия телеканала «Россия-Культура», уже известная зрителю по проектам «Земля людей» и

Во Владимире кипит работа над новым сезоном документального цикла «Твердыня Земли Русской». Студия телеканала «Россия-Культура», уже известная зрителю по проектам «Земля людей» и «Неизвестные маршруты России», готовит сразу восемь полнометражных фильмов об уцелевших крепостях страны. Один из них снимают прямо сейчас в древней столице Северо-Восточной Руси. Михаил Скотников, режиссер проекта «Твердыня Земли Русской» Интересно вообще