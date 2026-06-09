Во Владимире заложили фундамент нового бегового центра.

В городском парке Добросельский специалисты уже завершили подготовку площадки под будущий спортивный комплекс.На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Владимирской области Александр Авдеев посетил стенд партнеров — Всероссийской федерации легкой атлетики.Александр Авдеев ознакомился с макетами тренировочных центров, которые организация возводит в ряде субъектов страны, в число которых вошла и Владимирская область.Работы по созданию этого объекта в областной столице уже стартовали, а их окончание намечено на сентябрь. Местные жители, выбирающие активный отдых, проявляют большой интерес к стройке и с нетерпением ожидают открытия новой площадки.