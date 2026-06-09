С 11 по 14 июня жители и гости Владимира смогут посетить федеральный эногастрономический проект Роскачества. На одной площадке соберутся ведущие российские виноделы и фермеры, чтобы

С 11 по 14 июня жители и гости Владимира смогут посетить федеральный эногастрономический проект Роскачества. На одной площадке соберутся ведущие российские виноделы и фермеры, чтобы представить свои лучшие товары в формате праздника под открытым небом. Об этом рассказали в облправительстве. Посетителей ждут открытые дегустации, мастер-классы и лекции от экспертов отрасли, которые расскажут, как правильно выбирать