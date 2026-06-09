В случае возникновения чрезвычайных происшествий следует немедленно обращаться за помощью по телефонам «101», «01» или «112».

По данным регионального управления МЧС и гидрометцентра, в ближайшие часы на территории Владимирской области, включая областную столицу, прогнозируется ухудшение погоды. Синоптики предупреждают о грозе, дожде и шквалистом северо-западном ветре, порывы которого могут достигать пятнадцати метров в секунду. Неблагоприятные условия сохранятся до первой половины ночи десятого июня.Днем 9 июня температура воздуха составит от +24 до +29 градусов. Однако к ночи десятого июня столбики термометров значительно опустятся, достигнув отметок от +10 до +15 градусов.Сотрудники МЧС просят жителей и гостей региона проявить максимальную внимательность и осторожность.