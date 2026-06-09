Приговор в законную силу не вступил.

Камешковский районный суд вынес обвинительный приговор водителю из Владимира, по вине которого в аварии скончались 3 человека. Трагедия случилась 6 марта 2025 года на трассе Р-132, где осужденный на высокой скорости управлял грузовым автомобилем.Игнорируя знаки дорожных работ и проблесковые маячки на спецтехнике, мужчина начал перестроение в крайнюю полосу и протаранил машину прикрытия дорожников. После удара транспортные средства совершили наезд на рабочих, а непристегнутый пассажир грузовика вылетел через лобовое стекло. Все 3 пострадавших скончались от полученных травм.Подсудимый полностью признал свою вину. Его приговорили к 4 с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении с запретом на вождение на 2 года и 10 месяцев. Кроме того, суд обязал выплатить родственникам погибших по миллиону рублей компенсации.