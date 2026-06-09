Учительница сказала на уроке:
- А сегодня мы будем работать по-новому. Раньше я задавала вам вопросы, а теперь вы будете задавать их мне. Называйте первую и последнюю буквы слова. И по тому, какое это будет слово, я буду оценивать ход ваших мыслей. Итак, начнём с тебя, Катя.
- П и Н, - сказала Катя.
Учительница подумала и сказала:
- Не знаю.
Ученица:
- Пушкин.
Учительница:
- Молодец, Катенька. Мне нравится ход твоих мыслей. А теперь ты, Серёжа.
- Л и В.
Учительница призналась, что не может догадаться.
Серёжа:
- Лермонтов.
- Молодец. Можно и Ломоносов. Мне нравится ход твоих мыслей. Ну, а ты, Вовочка, что-нибудь придумал?
- Х и И краткое
- Бесстыдник и хулиган, - покраснев, гневно сказала учительница. - Вон из класса! И без родителей не приходи.
Проход
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