Сидять українець, росіянин та африканець i розповідають анекдоти. От українець та африканець захопилися, та й травлять анекдоти про кацапів аж гай шумить. Росіянин слухав, слухав, врешті і каже :
- Шо ж ото ви , браткі, всьо про кацапов да про кацапов... Обідно, понімаєшь... Давайте, что лі , про нєгров.
Українець з африканцем замовкли, стало їм відразу соромно, ніяково... Похнюпилися вони, стали згадувати анекдоти про нєгрів. Раптом африканець і каже :
- О, вспомніл ! Ідут , значіт, по Саратову два нєгра: Іван да Марья....
еще анекдот!