Приговор пока не вступил в силу.

Муромский суд вынес приговор 42-летнему жителю округа, признав его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью оружием.Ночью 29 ноября прошлого года в муромском кафе пьяный осужденный поссорился с другим посетителем. Тот с женой достали из машины биту и нунчаки. В драке подсудимый отобрал биту и дважды сильно ударил лежащего соперника по голове и животу.Пострадавший получил переломы черепа и ушиб мозга. Вину мужчина отрицал, ссылаясь на самооборону, но прокуратура опровергла его доводы.Суд назначил виновному 3 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.