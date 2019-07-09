По словам злоумышленника похищенную иномарку он сбыл, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Арбат задержали мужчину подозреваемого в хищении автомобиля «Киа» путем мошенничества.В полицию с заявлением обратился представитель одной из организаций. Он сообщил, что неизвестный заключил с фирмой договор аренды транспортного средства «Киа Рио», но в дальнейшем взятые на себя обязательства не выполнил и, похитив автомобиль скрылся. Материальный ущерб составил более 570 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Кривоарбатском переулке задержали подозреваемого – 34-летнего приезжего мужчину. По словам злоумышленника похищенную иномарку он сбыл, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60