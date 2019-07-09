Учитывая пожилой возраст новой знакомой, он был уверен, что пропажу денег она не заметит

Учитывая пожилой возраст новой знакомой, он был уверен, что пропажу денег она не заметитВ марте этого года в полицию в Коврове обратилась пенсионерка, рассказавшая, что со ей банковского счёта пропало почти 9 тысяч рублей.Правоохранители установили подозреваемого в хищении денег, 18-летнего подростка.Юноша, находясь на лечении в больнице, познакомился с пожилой пациенткой. Во время общения злоумышленник заметил, что на телефон женщины приходят оповещения из банка о зачислении денег. Затем парень, под предлогом совершения звонка, несколько раз просил телефон у пенсионерки, но вместо разговора переводил деньги с банковского счета.Молодой человек во всем признался, пояснив, что, учитывая пожилой возраст новой знакомой, был уверен, что пропажу денег она не заметит.Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, уголовное дело направлено в суд.