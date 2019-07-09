Учитывая пожилой возраст новой знакомой, он был уверен, что пропажу денег она не заметит
Учитывая пожилой возраст новой знакомой, он был уверен, что пропажу денег она не заметит
В марте этого года в полицию в Коврове обратилась пенсионерка, рассказавшая, что со ей банковского счёта пропало почти 9 тысяч рублей.
Правоохранители установили подозреваемого в хищении денег, 18-летнего подростка.
Юноша, находясь на лечении в больнице, познакомился с пожилой пациенткой. Во время общения злоумышленник заметил, что на телефон женщины приходят оповещения из банка о зачислении денег. Затем парень, под предлогом совершения звонка, несколько раз просил телефон у пенсионерки, но вместо разговора переводил деньги с банковского счета.
Молодой человек во всем признался, пояснив, что, учитывая пожилой возраст новой знакомой, был уверен, что пропажу денег она не заметит.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, уголовное дело направлено в суд.