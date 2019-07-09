Американского миллиардера Джеффри Эпштейна обвиняют в совращении несовершеннолетних и склонении их к проституции. 66-летнего мужчину арестовали 6 июля. Сообщается, что его жертвами стали десятки девушек, возраст некоторых не превышал 14 лет.

Американского миллиардера Джеффри Эпштейна обвиняют в совращении несовершеннолетних и склонении их к проституции. 66-летнего мужчину арестовали 6 июля. Сообщается, что его жертвами стали десятки девушек, возраст некоторых не превышал 14 лет, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.Следователи уверены, что в период с 2002 по 2005 годы миллиардер приглашал в свои резиденции, расположенные в Флориде и Нью-Йорке, девочек, вступал с ними в сексуальную связь, а потом еще и вербовал: предлагал за внушительное вознаграждение привлекать других несовершеннолетних.Таким образом Эпштейн создал целую сеть из детей и подростков, которая поставляла ему новых жертв практически ежедневно. Если вина миллиардера будет доказана, то ему грозит до 40 лет лишения свободы.