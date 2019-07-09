В докладе вашингтонского аналитического Центра двухпартийной политики констатируется, что уже в первой половине текущего года Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом, то есть, федеральное правительство больше не сможет платить по счетам полностью и своевременно.

В докладе вашингтонского аналитического Центра двухпартийной политики констатируется, что уже в первой половине текущего года Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом, то есть, федеральное правительство больше не сможет платить по счетам полностью и своевременно.Авторы исследования поясняют, что новый анализ выявил опасный сценарий, и участники переговоров по бюджету должны знать, что время истекает, передает ТАСС. По оценке аналитиков, единственным способом исключить возможность дефолта в 2019 году будет повышение в ближайшие недели потолка государственного долга.В начале текущего года телеканал CNN сообщал со ссылкой на данные Министерства финансов США, что государственный долг Соединенных Штатов за время президентства Дональда Трампа вырос более чем на 2 триллиона долларов и достиг 21,974 триллиона долларов.