Телеведущий Андрей Малахов разместил в своем Instagram видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обеспечить защиту журналистам телеканала NewsOne Василию Голованову и Елене Кирик

Телеведущий Андрей Малахов разместил в своем Instagram видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обеспечить защиту журналистам телеканала NewsOne Василию Голованову и Елене Кирик, которым после объявлении о планах провести телемост Киев – Москва стали поступать угрозы.Посмотреть эту публикацию в InstagramМоё обращение к @zelenskiy_official . Телемост Киев-Москва #надопоговоритьПубликация от Андрей Малахов (@malakhov007) 8 Июл 2019 в 9:12 PDTКак отметил шоумен, он не мог даже представить, что идея гуманитарного телемоста между Киевом и Москвой закончится угрозами в адрес его коллег и членов их семей, передает ТАСС.Как сообщалось, в минувшее воскресенье, 7 июля, в эфире программы "Вести с Дмитрием Киселевым" на телеканале "Россия 1" было объявлено о проведении совместно с украинским телеканалом NewsOne телемоста Киев — Москва "Надо поговорить!" Ведущими в московской студии должны были стать Мария Ситтель и Андрей Малахов, в киевской — Василий Голованов и Елена Кирик.Инициатива проведения телемоста вызвала яростные протесты ряда украинских политиков и партий. Из-за угроз физической расправой с журналистами мероприятие было отменено.