Полина Гагарина напугала подписчиков своего микроблога в Instagram. Фотография истощенной певицы в купальнике вызвала у фолловеров жалость.

Полина Гагарина напугала подписчиков своего микроблога в Instagram. Фотографияистощенной певицы в купальнике вызвала у фолловеров жалость.Полина Гагарина выглядит на фото весьма довольной. Однакопоклонники заподозрили неладное. Их шокировали торчащие ребра и тонкие ногиартистки. Подписчики заволновались."Еще -1 кг и анорексия... Мне нравилась Полина допервой беременности, такая милая и красивая, все при ней было", "Полечка...нузачем же так сильно худеть...??", "Фигуры нет. Одна худоба и кости",– сочувствуют звезде фанаты.Подписчики переживают: они пишут, что по Полине Гагариной вее ныншнем виде можно изучать анатомию, просто кожа да кости – и грудь куда-топропала. Фанаты пришли к выводу, что певицу надо срочно откормить.Однако нашлись у и сторонники в нелегкомделе похудения. "Где худая? Спортивное, подтянутое тело", "Фигуракласс!!!", "Выглядит на 19. Стройная. Без лишнего жира. Кожаподтянутая без растяжек и целлюлита. Мечта любой. Народ завидует", – защитилиартистку некоторые комментаторы.– дважды мама. Старшего сына Андрея она родила от актера Петра Кислова, с которым расталась спустя два года после свадьбы. Затем певица вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова, а два года назад подарила ему дочку Мию.