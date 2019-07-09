На Кутузовском проспекте в Москве произошло ДТП с участием мотоцикла и двух иномарок. В результате аварии пострадали два человека.

На Кутузовском проспекте в Москве произошло ДТП с участием мотоцикла и двух иномарок. В результате аварии пострадали два человека.Это водитель мотоцикла (у него многочисленные переломы) и девушка-пассажир. Она впала в кому. Раненые госпитализированы. Сам мотоцикл разлетелся на куски. Серьезные повреждения получила также одна из машин.На месте происшествия работали сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. Причины ДТП предстоит выяснить, сообщает телеканал "Россия 24".