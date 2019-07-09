Артист поблагодарил всех тех, кто поддержал его в нелегкие времена. Николай Басков надеется, что творчество поможет заглушить боль утраты.

Артист поблагодарил всех тех, кто поддержал его в нелегкиевремена. Николай Басков надеется, что творчество поможет заглушить боль утраты.Сегодня, 9 июля, артист впервые после похорон отца заговорилс поклонниками. В личном Instagram Николай Басков опубликовал свежий пост, которыйпосвятил друзьям и фанатам."Мои дорогие друзья, коллеги и поклонники, от всего сердцахочу выразить вам слова огромной благодарности за поддержку и внимание в этотнепростой для моей семьи период. Но жизнь продолжается", – отметил вокалист.Николай добавил, что за последние дни он многое переосмыслил ипо-другому посмотрел на некоторые вещи. В итоге артист решил не замыкаться всебе и продолжать работать. Именно творчество, по мнению Николая Баскова, поможетпережить душевные муки.Отметим, что публикацию уже прокомментировал поп-корольФилипп Киркоров. "Как хорошо, что друзьярядом!!👍 Жизнь продолжается!" – написалпевец.Напомним, отец – Виктор Владимирович – ушел изжизни в конце июня. Мужчина скончался в возрасте 67 лет от продолжительнойболезни, какой именно не сообщается. Трагическая новость застала певца вМинске, там звезда должна была спеть на закрытии Вторых Европейских игр. Осмерти родителя узнал до выхода на сцену, однако выступление неотменил. Сразу после концерта вокалист вылетел в Москву.