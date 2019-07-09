Артист поблагодарил всех тех, кто поддержал его в нелегкие
времена. Николай Басков надеется, что творчество поможет заглушить боль утраты.
Артист поблагодарил всех тех, кто поддержал его в нелегкие
времена. Николай Басков надеется, что творчество поможет заглушить боль утраты.
Сегодня, 9 июля, артист впервые после похорон отца заговорил
с поклонниками. В личном Instagram Николай Басков опубликовал свежий пост, который
посвятил друзьям и фанатам.
"Мои дорогие друзья, коллеги и поклонники, от всего сердца
хочу выразить вам слова огромной благодарности за поддержку и внимание в этот
непростой для моей семьи период. Но жизнь продолжается", – отметил вокалист.
Николай добавил, что за последние дни он многое переосмыслил и
по-другому посмотрел на некоторые вещи. В итоге артист решил не замыкаться в
себе и продолжать работать. Именно творчество, по мнению Николая Баскова, поможет
пережить душевные муки.
Отметим, что публикацию уже прокомментировал поп-король
Филипп Киркоров. "Как хорошо, что друзья
рядом!!👍 Жизнь продолжается!" – написал
певец.
Напомним, отец – Виктор Владимирович – ушел из
жизни в конце июня. Мужчина скончался в возрасте 67 лет от продолжительной
болезни, какой именно не сообщается. Трагическая новость застала певца в
Минске, там звезда должна была спеть на закрытии Вторых Европейских игр. О
смерти родителя узнал до выхода на сцену, однако выступление не
отменил. Сразу после концерта вокалист вылетел в Москву.