Роскачество проверило бургеры из McDonalds, Burger King, KFC и других российских ресторанов. Оказалось, что в булочках нет комплексных улучшителей, но слишком много соли. Также эксперты нашли в бургерах следы антибиотиков.

Роскачество проверило бургеры в российских ресторанах. Испытания прошли бургеры из McDonalds, Burger King, KFC, Farsh, "Мираторг", Ketch Up, BB&Burgers, Burger Club, МясоRoob, Black Star Burger и Jerry Wings​​​.Самым калорийным оказался бургер "Классика" из Black Star Burger (748 ккал). А меньше всего калорий — 425 ккал — содержится в "Шефбургере" от KFC. При этом у него оказалась самая большая котлета – примерно 52,2 процента от общего объема бургера. А самая маленькая котлета была у "Биг Мака" из McDonalds (ее доля составила около 31,6 процента бургера).В булочках не было найдено так называемых "комплексных улучшителей" — броматов или семикарбазида. При этом во всех бургерах было слишком много соли.Также эксперты нашли в бургерах следы антибиотиков. Однако их количество было незначительно: ни один из производителей не превысил нормы. Так, в макдональдсовском "Биг Маке" был обнаружен тернидазол, а в "Шефбургере" от KFC – энрофлоксацин. Но, по словам специалистов, это говорит о высоком качестве закупаемого сырья.По словам врача-диетолога, ведущего научного сотрудника НИИ Питания РАН Ольги Григорьян, если употреблять фастфуд не чаще раза в неделю, то ущерба для здоровья не будет. Однако систематическое питание бургерами приведет к увеличению веса и развитию атеросклероза.