09.07.2019

2019-07-09 16:35:22

Бывшая жена Маккартни отсудила баснословную сумму у СМИ

Бывшая супруга музыканта Пола Маккартни добилась рекордной выплаты по иску о клевете в СМИ. Компания News Group Newspapers Ltd должна будет выплатить компенсацию Хизер Миллер и еще 90 людям, чья репутация пострадала из-за таблоида News of the World. Точная сумма пока не раскрывается.



Как передает , судебный процесс длился на протяжении десяти лет. Бывшая жена Пола Маккартни обвинила журналистов издания

News of the World в том, что они прослушивали ее телефоны и "преследовали в неожиданных местах". Медиакорпорация News Group Newspapers Ltd назвала себя невиновной, однако согласилась выплатить крупную компенсацию.