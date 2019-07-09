В Иркутской области выросло число жителей, которым потребовалась госпитализация после затопления. Как сообщают в МЧС региона, на больничной койке уже 457 человек. Всего с начала наводнения к медикам за помощью обратились свыше трёх тысяч жителей.

В Иркутской области выросло число жителей, которым потребовалась госпитализация после затопления. Как сообщают в МЧС региона, на больничной койке уже 457 человек. Всего с начала наводнения к медикам за помощью обратились свыше трёх тысяч жителей.Режим ЧС действует с прошлой недели, напоминает телеканал "Россия 24". Всего было затоплено более ста населённых пунктов. Жертвами "большой воды" стали 23 человека. Девять — числятся пропавшими без вести.Устранение последствий продолжается. Без света, по данным Минэнерго России, остаются около ста человек. Электроснабжение во всех социально важных объектах восстановлено.Военные в срочном порядке перебрасывают в регион тяжёлую технику — экскаваторы, самосвалы, бульдозеры и катки. Подразделения помогут восстановить подъездные дороги к домам в Тулуне и нарастить земляной вал для защиты от нового затопления.