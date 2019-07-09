После смерти Жанны Фриске ее неофициальный муж Дмитрий Шепелев некоторое время был одинок. Сейчас же он счастлив в новых отношениях.

После смерти Жанны Фриске ее неофициальный муж Дмитрий Шепелев некоторое время был одинок. Сейчас же он счастлив в новых отношениях.Накануне, 8 июля, исполнилось бы 45 лет певице Жанне Фриске. Однако артистка умерла четыре года назад из-за неоперабельной опухоли мозга. У исполнительницы остался сын Платон, которого воспитывает его отец, популярный телеведущий Дмитрий Шепелев. "Дима устроил жизнь Платона так, чтобы у мальчика было счастливое детство: путешествия, интересные развлечения, развивающие занятия. Он консультировался по некоторым вопросам с психологом", – рассказали в близком окружении шоумена.Устроил Дмитрий не только жизнь Платона, но и свою собственную. Говорят, с 2018 года Шепелев живет с 36-летней Екатериной Тулуповой. Она дизайнер. "Недавно Дима устроил личную жизнь, но официально оформлять отношения не спешит", – цитирует коллегу телеведущего .От предыдущих отношений у Екатерины Тулуповой подрастает дочь Лада – примерно ровесница Платона. Говорят, дети подружились, а их родители завели одинаковых собак породы ши-тцу. Сейчас все вместе они отдыхают в Италии. Оттуда, кстати, Дмитрий Шепелев с завидной регулярностью публикует фотографии и короткие видеозаписи.Говорят, это не случайно. Якобы в скором времени ведущий запустит свой собственный интернет-проект. И теперь заранее создает себе образ, отличающийся от телевизионного.