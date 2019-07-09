Технологии вот-вот позволят купить виртуальную брендовую вещь на время фотосессии. Ждать ли обвала продаж luxury-брендов и засилья модников с иголочки в Инстаграме?

Технологии вот-вот позволят купить виртуальную брендовую вещь на время фотосессии. Ждать ли обвала продаж luxury-брендов и засилья модников "с иголочки" в Инстаграме?Футболки, кроссовки, джинсы и сумки. Список самых популярных у россиян поддельных вещей. Речь — о товарах класса люкс и теневом рынке модных брендов. Который, как оказалось, в России — по обороту уже превысил легальный.Есть и доказательства. Цифры — приводит газета "Коммерсант". Компания "Брэнд-монитор" подсчитала, сколько фальшивок продали на российском рынке за год. Получилось — около 280 миллиардов рублей. При этом оригинальных брендов купили почти на 30 миллиардов меньше.Причем, реплики и аутентичные товары покупают разные люди. Дескать, у премиум-марок есть постоянные "платежеспособные покупатели", тогда как копии с магазинных полок забирают "от случая к случаю". К слову, что касается полок. Наткнуться на подделку можно, в том числе и в крупных торговых центрах, хотя чаще всего их продают в небольших магазинах и на вещевых рынках. Ну, а в будущем — большая часть контрафакта, вероятно, уйдет в интернет.Так безопаснее для нелегалов от моды, да и дешевле для клиентов. Кстати, цена на копии брендов, ожидаемо, первая причина их покупки. Впрочем, у века технологического прогресса есть идеи — как сделать фэшн еще доступнее. Дизайнеры заговорили о виртуальной моде.Пока это лишь как эксперимент. Но если популярный мировой сайт в области моды, да еще и с платной подпиской, который читают дизайнеры и модели, пишет об этом, значит, действительно, бренды-корпорации работают над созданием нового явления в мировой виртуальной моде.Известная спортивная марка выпустила виртуальные кроссовки для новых обликов персонажей популярной компьютерной игры. И, судя по статье модного издания, совсем скоро можно будет покупать за реальные деньги и виртуальные вещи люксовых брендов."Инстаграм и все остальные соцсети развиваются и дают иллюзорность. Сторону мечты. Это будет шуткой, будет так же, как программы, которые применяют мейк, короны. Человек любил одежду, человек любил красоту и ему очень важно быть социальным", — считает Игорь Чапурин, дизайнер, заслуженный художник РФЦелевая аудитория виртуальной одежды – светские львицы, которые, как уверяют стилисты, часто не могут позволить себе дорогие вещи, но смогут с помощью продажи виртуальных образцов. Ведь именно эта категория любит не только брать в аренду дорогие вещи, фотографироваться с подделками, но и даже арендовать для фото студию-самолёт. Якобы, она путешествует в бизнес-джете."Давайте не будем называть их светскими львицами, это светские кошечки, у которых нет денег купить реальную вещь, и они могут только понтоваться и красоваться тем, что, якобы, ты имеешь. Это больше пустое. Оно имеет место быть, но любой подписчик поймет, что вещь нереальная, поймет, что это просто фан. И сфотографироваться на ветру, как любят многие кошечки, и держать модную вещь в руках", — размышляет Владислав Лисовец, стилист.Модные дизайнеры и стилисты, скорее всего, в этом большом бизнесе не на первом плане. Главными в 21 веке могут стать программисты. Та самая дополненная реальность и специальные технологии смогут позволить даже бедным примерить вещи из мира богатых и знаменитых."Виртуальная одежда, уверяют эксперты, не только шутки ради, а для вполне важных дел. Проведения переговоров и выступления в интернете. К примеру, в реальности у вас спортивный стиль. Но срочно нужно выглядеть солидно во время интернет-конференции или выступления. А если бы можно было взять виртуальный костюм известного бренда. Не за 180 тысяч, а заплатив за интернет-образец всего пять. Ведь даже настоящая ткань не нужна. Иначе говоря, дизайнеры смогли бы продавать вам свой эксклюзив на раз. Например, для глянцевой фотосессии или телеэфира", — полагает Марина Ермошкина, актриса."То, что вы сегодня видите в Голливуде, завтра будет доступно на обычных мобильных телефонах. Это происходит уже очень давно, в Голливуде начали менять лица, прически, достраивать форму тела. И все сейчас можете делать в современных мобильных приложениях. Ровно такая же история произойдет с виртуальной одеждой, и спектр ее применения гораздо шире", — уверен Григорий Бакунов, программист.Показы мод в прошлое не уйдут, но, возможно, тем, для кого высокая мода казалась чем-то недостижимым, смогут позволить себе хотя бы на мгновение вещи мирового дизайнера, которые увидели в интернете. Виртуальная одежда для свадьбы, деловой встречи или просто аватарки.Приложения не вышли, но графические возможности у профессионалов уже есть. Тот самый пиджак, якобы, от мирового бренда, нарисованный нашими графистами, собрал лайки как настоящий, и никто даже не заметил. Правда, не всем понравился — не так сидит. Выходит, идея работает. На нее точно будет спрос.