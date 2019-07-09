18-летняя дочь известной певицы Веры Брежневой – Соня Киперман – опубликовала на своей странице в Instagram новое фото. Юная девушка, наконец, раскрыла секрет личной жизни.

18-летняя дочь известной певицы Веры Брежневой – Соня Киперман – опубликовала на своей странице в Instagram новое фото. Юная девушка, наконец, раскрыла секрет личной жизни.Соня запечатлена с черноволосым кудрявым юношей. Фотограф поймал момент, когда молодые люди влюбленным взглядом смотрят друг на друга. "Одна из очень немногих милых совместных фотографий, которые у нас есть", – отметила девушка.Поклонники обрадовались за Киперман. Они начали писать добрые слова и пожелания в комментариях под постом. "Как тебе повезло! Какой красивый молодой человек рядом с тобой. Многие молодые девушки и мечтать о таком спутнике не могут!", "Вы – прелесть! Счастья вам!", "Какая красивая пара! Любви вам!" – не скупились на теплые слова фолловеры.Пользователи Сети в очередной раз отметили сходство Киперман и Брежневой. "Вылитая мама", – заявила подписчица."Очень на маму походишь!" – утверждает фанатка.Напомним, певица родила Соню от украинского чиновника Виталия Войченко. У Веры есть еще одна дочь – девятилетняя Сара. Она появилась на свет от союза исполнительницы с украинским бизнесменом Михаилом Киперманом. Примечательно, что, несмотря на развод Брежневой со вторым супругом, обе ее девочки носят его фамилию.