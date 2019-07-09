Двадцать четыре участника операции Кондор заочно приговорены к пожизненному заключению. Соответствующее решение вынес Апелляционный суд Рима. Среди них военные, политики и сотрудники секретных служб нескольких латиноамериканских стран, которых обвинили в убийстве итальянцев.

Двадцать четыре участника операции "Кондор" заочно приговорены к пожизненному заключению. Соответствующее решение вынес Апелляционный суд Рима. Среди них военные, политики и сотрудники секретных служб нескольких латиноамериканских стран, которых обвинили в убийстве итальянцев, пишет агентство РИА Новости.Таким образом вышестоящая инстанция отменила предыдущий приговор. Согласно решению 2017 года, суд вынес всего 8 "пожизненных", 19 человек были оправданы, а еще 6 дел прекратили в связи со смертью обвиняемых.Напомним, в семидесятых-восьмидесятых годах двадцатого века в Южной Америке проводилась операция "Кондор". Это масштабная акция по уничтожению оппозиции сразу в нескольких странах: Чили, Аргентина, Уругвай, Бразилия, Парагвай и Боливия. Тогда спецслужбы местных диктаторов при поддержке коллег из США похищали, пытали и убивали в основном коммунистов и социалистов. Всего жертвами операции могли стать от 30-40 тысяч человек.Среди убитых числятся и 23 выходца из Италии.