Пенсионный фонд направит разъяснения о выплате пособий работающим на безвозмездной основе общественным активистам после обращения Единой России в Министерство труда и соцзащиты. Об этом сообщила депутат Госдумы, координатор партийного проекта ЕР Крепкая семья Ольга Окунева.

Пенсионный фонд направит разъяснения о выплате пособий работающим на безвозмездной основе общественным активистам после обращения "Единой России" в Министерство труда и соцзащиты. Об этом сообщила депутат Госдумы, координатор партийного проекта "ЕР" "Крепкая семья" Ольга Окунева.Она напомнила, что в конце мая партийцам стало известно олишении пособий родителей детей с ограниченными возможностями. Помимо заботы одетях родители занимались общественной работой на безвозмездной основе.Единороссы обратились за разъяснениями в Минтруд.По словам Окуневой, в ответном письме от статс-секретаря -заместителя главы министерства Андрея Пудова сказано, что Пенсионный фонднаправит в территориальные органы разъяснения, чтобы избежать подобныхситуаций.При этом законодатель напомнила, что порой пособий лишают иработающих на общественных началах пенсионеров. Так, 60-летняя женщина изМосквы осталась без льгот и субсидий на 140 тысяч рублей. "Она год назадзанялась на общественных началах ликвидацией небольшого ТСЖ, в котором состоит,и не получала денег за работу", – рассказала Окунева.Согласно распоряжению Министерства труда, женщина являетсяработающей пенсионеркой, отметила координатор партпроекта "Крепкаясемья". "По этой ситуации мы также будем добиваться ее положительногорешения", – сказала Окунева.Человек не должен лишаться льгот и субсидий, если берет насебя общественную работу, уверена партиец. В противном случае волонтерство внашей стране будет сведено на нет, предупредила Окунева.По ее словам, в следующую региональную неделю депутатыГосдумы планируют провести встречи с региональными отделениями Пенсионногофонда и профсоюзами для уточнения правила подачи информации о такихсотрудниках.Напомним, партийный проект "Единой России""Крепкая семья" направлен на укрепление института семьи и семейныхценностей. При его реализации уделяется особое внимание поддержке молодых семейи семей с детьми. Также партийцы держат на контроле сокращение масштабовсиротства в стране.