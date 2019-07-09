Пенсионный фонд направит разъяснения о выплате пособий работающим на безвозмездной основе общественным активистам после обращения Единой России в Министерство труда и соцзащиты. Об этом сообщила депутат Госдумы, координатор партийного проекта ЕР Крепкая семья Ольга Окунева.
Пенсионный фонд направит разъяснения о выплате пособий работающим на безвозмездной основе общественным активистам после обращения "Единой России" в Министерство труда и соцзащиты. Об этом сообщила депутат Госдумы, координатор партийного проекта "ЕР" "Крепкая семья" Ольга Окунева.
Она напомнила, что в конце мая партийцам стало известно о
лишении пособий родителей детей с ограниченными возможностями. Помимо заботы о
детях родители занимались общественной работой на безвозмездной основе.
Единороссы обратились за разъяснениями в Минтруд.
По словам Окуневой, в ответном письме от статс-секретаря -
заместителя главы министерства Андрея Пудова сказано, что Пенсионный фонд
направит в территориальные органы разъяснения, чтобы избежать подобных
ситуаций.
При этом законодатель напомнила, что порой пособий лишают и
работающих на общественных началах пенсионеров. Так, 60-летняя женщина из
Москвы осталась без льгот и субсидий на 140 тысяч рублей. "Она год назад
занялась на общественных началах ликвидацией небольшого ТСЖ, в котором состоит,
и не получала денег за работу", – рассказала Окунева.
Согласно распоряжению Министерства труда, женщина является
работающей пенсионеркой, отметила координатор партпроекта "Крепкая
семья". "По этой ситуации мы также будем добиваться ее положительного
решения", – сказала Окунева.
Человек не должен лишаться льгот и субсидий, если берет на
себя общественную работу, уверена партиец. В противном случае волонтерство в
нашей стране будет сведено на нет, предупредила Окунева.
По ее словам, в следующую региональную неделю депутаты
Госдумы планируют провести встречи с региональными отделениями Пенсионного
фонда и профсоюзами для уточнения правила подачи информации о таких
сотрудниках.
Напомним, партийный проект "Единой России"
"Крепкая семья" направлен на укрепление института семьи и семейных
ценностей. При его реализации уделяется особое внимание поддержке молодых семей
и семей с детьми. Также партийцы держат на контроле сокращение масштабов
сиротства в стране.