Денис Глушаков подал заявление в Следственный комитет на
свою бывшую супругу. Дарью и ее юристов обвинили в подлоге документов.
Денис Глушаков подал заявление в Следственный комитет на
свою бывшую супругу. Дарью и ее юристов обвинили в подлоге документов.
Адвокаты Дениса Глушакова обнаружили, что привлеченные
стороной Дарьи эксперты не имели соответствующего образования. Во всяком
случае, так утверждается в заявлении, которое поступило в СК.
Речь идет о психологической экспертизе детей – 7-летней Валерии и 2х-летней Александре – с
которыми теперь, по решению суда, Денис Глушаков встречаться не может. Этого
добилась Дарья Глушакова, юристы которой привлекли к делу эксперта.
Юристы Дениса Глушакова установили, что автор
психологического исследования вовсе не компетентен в этом вопросе, у него нет
высшего психологического образования. "Были представлены документы, с
приложением подложного заключения специалиста, в целях получения незаконного
решения. Дети были обследованы психологом без высшего психологического
образования", – цитирует издание адвоката Марину Дубровскую.
Юрист подчеркивает, что такие действия стороны бывшей супруги могут быть квалифицированы как фальсификация доказательств. А это -
уголовная статья.
Напомним, развелся с женой в феврале 2019
года. Бракоразводный процесс сопровождался скандалами. В результате футболист,
против которого ополчились даже болельщики "Спартака", перешел в
грозненский "Ахмат". Тем не менее, 32-летний спортсмен продолжает
отстаивать право видеть своих детей.