Денис Глушаков подал заявление в Следственный комитет на свою бывшую супругу. Дарью и ее юристов обвинили в подлоге документов.

Денис Глушаков подал заявление в Следственный комитет насвою бывшую супругу. Дарью и ее юристов обвинили в подлоге документов.Адвокаты Дениса Глушакова обнаружили, что привлеченныестороной Дарьи эксперты не имели соответствующего образования. Во всякомслучае, так утверждается в заявлении, которое поступило в СК.Речь идет о психологической экспертизе детей – 7-летней Валерии и 2х-летней Александре – скоторыми теперь, по решению суда, Денис Глушаков встречаться не может. Этогодобилась Дарья Глушакова, юристы которой привлекли к делу эксперта.Юристы Дениса Глушакова установили, что авторпсихологического исследования вовсе не компетентен в этом вопросе, у него нетвысшего психологического образования. "Были представлены документы, сприложением подложного заключения специалиста, в целях получения незаконногорешения. Дети были обследованы психологом без высшего психологическогообразования", – цитирует издание адвоката Марину Дубровскую.Юрист подчеркивает, что такие действия стороны бывшей супруги могут быть квалифицированы как фальсификация доказательств. А это -уголовная статья.Напомним, развелся с женой в феврале 2019года. Бракоразводный процесс сопровождался скандалами. В результате футболист,против которого ополчились даже болельщики "Спартака", перешел вгрозненский "Ахмат". Тем не менее, 32-летний спортсмен продолжаетотстаивать право видеть своих детей.