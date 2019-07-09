В Новгородской области 91-летняя женщина-ветеран скончалась после нападения. Грабители забрали у нее 100 тысяч рублей и избили. Нападавшие задержаны.

В Новгородской области 91-летняя женщина-ветеран скончалась после нападения.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД России, двое мужчин зашли к женщине в дом и попросили попить воды. Они жестоко избили ее и похитили 100 тысяч рублей.Избитую женщину на следующий день нашел ее сын. Ее доставили в больницу, но несмотря на усилия врачей, она умерла.Полиция задержала подозреваемых. Изначально дело было возбуждено по статье "Разбой". В настоящее время решается вопрос о переквалификации дела на более тяжелую статью.