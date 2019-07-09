На прошедшем в японском городе Канадзава аукционе гроздь винограда сорта Римский рубин была продана за 1,2 миллиона иен (11 тысяч долларов). Покупателем стал владелец частной сети традиционных японских гостиниц.

винограда сорта "Римский рубин" была продана за 1,2 миллиона иен (11 тысяч долларов). Покупателем стал владелец частной сети традиционных японских гостиниц.Виноград этого сорта ценится за удивительно сладкие крупные — достигающие размера мячика для гольфа — рубиново-красные ягоды с особым освежающим вкусом. Он был выведен в Японии в 1994 году, а в продажу поступил лишь в 2000-х. Как ожидается, всего в этом году в Японии будет продано около 26 тысяч гроздей такого винограда.