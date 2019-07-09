Накануне грузинский телеведущий Георгий Габуния в эфире программы P.S. нецензурно обругал президента России. На его выпады обрушились многие звезды российского шоу-бизнеса, в том числе Иосиф Пригожин.

Накануне грузинский телеведущий Георгий Габуния в эфире программы "P.S." нецензурно обругал президента России. На его выпады обрушились многие звезды российского шоу-бизнеса, в том числе Иосиф Пригожин.В своем Instagram-аккаунте продюсер выложил пост, посвященный нападкам со стороны грузинской знаменитости. По его мнению, подобные выпады просто недопустимы.Иосиф Игоревич утверждает, что это недостойно мужчины. "Это недостойно мужчины. На Кавказе за подобное должны язык отрезать этому подонку и негодяю. Трогать память родителей, задевать семью– это просто вопиющее невежество", – высказался супруг Валерии.Он также отметил, что будет крайне расстроен и разочарован в людях, если общественность "проглотит" такое хамство. По его словам, многие забыли о всякой этике и принципах морали, а все из-за безнаказанности, отмечает ."Для меня грузины ассоциировались с аристократичностью и благородством, а такие вот подонки просто бросают тень на целый народ", – подытожил Пригожин.Большинство подписчиков поддержали продюсера, согласившись с его мнением. "Я не поверила своим ушам, когда послушала! Недостойный поступок мужчины!", "Надеюсь, что такое не останется без наказания!", "Это жесть, слов нет! Про родителей такое говорить... За такие слова необходимо ответить!", – негодовали пользователи Сети.