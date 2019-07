Известная американская модель и блогер Кинси Волански, прославившаяся тем, что полуголой прорвалась на поле финала Лиги чемпионов между Ливерпулем и Тоттенхэмом, попыталась повторить забег на Кубке Америки. Но секьюрити в Рио-де-Жанейро не дали ей это сделать.

Известная американская модель и блогер Кинси Волански, прославившаяся тем, что полуголой прорвалась на поле финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом", попыталась повторить забег на Кубке Америки. Но секьюрити в Рио-де-Жанейро не дали ей это сделать.Как сообщила сама Волански в социальной сети Instagam, она и ее сожитель, скандальный русский пранкер Виталий Здоровецкий, имели на руках билеты на финал Copa America между сборными Бразилии и Перу, но стюарды вычислили пару и они были задержаны."Я признаю, что Кубок Америки нас победил, хотя это было самое адское приключение, — написала Волански. – Мы прибыли в Бразилию, переодетые и замаскировавшиеся, добрался до наших мест, но все закончилось тем, что Виталий попал в руки охранников. Правда, теперь мы уже вышли из тюрьмы и наслаждаемся свободой в Бразилии".Посмотреть эту публикацию в InstagramI’ll admit Copa America you definitely won but we had one hell of an adventure trying