После недавнего выпада грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в эфире канала Рустави 2 нецензурно оскорбил президента России Владимира Путина, многие звезды шоу-бизнеса взбунтовались. В том числе на это отреагировал музыкальный продюсер Андрей Разин.

После недавнего выпада грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в эфире канала "Рустави 2" нецензурно оскорбил президента России Владимира Путина, многие звезды шоу-бизнеса взбунтовались. В том числе на это отреагировал музыкальный продюсер Андрей Разин.На своей личной странице в Instagram-аккаунте опубликовал пост, посвященный высказыванию грузинского ведущего. Он заявил, что после слов Габунии группа "Ласковый май" пожизненно закрывает гастрольную деятельность в Грузии."Подонок и нелюдь. Он замахнулся на родителей нашего президента. Гореть этому мерзавцу в аду. Обращаюсь ко всем российским артистам последовать нашему примеру и никогда не приезжать в Грузию, пока такие ублюдки по земле ходят", – высказался Разин.Отметим, что помимо карьеры музыканта Андрей Александрович выстроил и политическую. В 2013 году он получил удостоверение члена партии "Единая Россия", а уже через два года его назначили на должность советника заместителя Председателя Государственной Думы РФ А. К. Исаева.Разин дважды в свое жизни становился отцом. Первый сын - 34-летний Илья на данный момент живет в Санкт-Петербурге.Второй – Александр – скончался в возрасте 16 лет от сердечного приступа. Молодой человек похоронен на Троекуровском кладбище.