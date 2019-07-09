Он лежал в горящей квартире без сознания

Он лежал в горящей квартире без сознанияВечером 8-го июля в пожарную охрану Коврова поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Подлесная.Спасатели прибыли к месту через 4 минуты после вызова. Выяснилось, что горит одна из квартир на втором этаже.Некоторые жильцы самостоятельно эвакуировались, а пожарные приступили к поиску людей в квартире, где началось возгорание.Дверь в горящую квартиру оказалась открыта. На кухне спасатели нашли человека без сознания. Его вынесли на улицу и передали врачам.В комнате горели постельные принадлежности на площади 4 кв. м. Пожар оперативно ликвидировали.Причину пожара устанавливают.