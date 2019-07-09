Матчем между национальными сборными Ганы и Туниса завершилась первая стадия плей-офф футбольного Кубка африканских наций, который проходит в Египте. Команда с севера Африки вела 1:0, но забила гол в свои ворота и итог встречи определился в серии пенальти. Тунис выиграл – 5:4.

Матчем между национальными сборными Ганы и Туниса завершилась первая стадия плей-офф футбольного Кубка африканских наций, который проходит в Египте. Команда с севера Африки вела 1:0, но забила гол в свои ворота и итог встречи определился в серии пенальти. Тунис выиграл – 5:4.Обе команды относятся к африканским топ-сборным и от их игры ждали красивого футбола. Увы, но соперники словно опасались друг друга и все главные события на поле произошли в последние 15 минут основного времени. Счет открыл тунисец Хенисси, но его соотечественник Бедуи забил в свои ворота на 90-й минуте матча. Но в серии 11-метровых Тунис смог повернуть фортуну к себе лицом.В четвертьфинале сборная Туниса встретится с главной сенсацией нынешнего Кубка Африки – командой Мадагаскара, которая, впервые принимая участие в финале такого турнира, прошла в восьмерку сильнейших.