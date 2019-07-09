В ходе пленарного заседания во вторник, 9 июля, глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал депутатам о работе ведомства в 2018 году. Основное внимание было уделено реализации национальных проектов.

В ходе пленарного заседания во вторник, 9 июля, глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал депутатам о работе ведомства в 2018 году. Основное внимание было уделено реализации национальных проектов.Кудрин рассказал парламентариям о новой стратегии Счетнойпалаты по контролю за нацпроектами. Одними из главных задач руководительведомства назвал развитие стратегического аудита, повышение культурыпубличности, открытость процессов.По словам глава Счетной палаты, в его ведомстве запущенпроект "Мониторинг достижения национальный целей". "Мы запланировалив ближайшие шесть лет проведение регулярного мониторинга достижениянациональных целей и национальных проектов",– сказал он.Говоря о контрольной работе ведомства, Кудрин отметил, что38% нарушений происходят в области государственных и муниципальных закупок."Это почти 300 миллиардов рублей", – уточнил он.Рассказал глава Счетной палаты и о проверке обеспеченияжильем детей-сирот. По словам Кудрина, не получили положенные по законуквадратные метры 168 тысяч ребят.Затронул чиновник и экологическую повестку. Он отметил, чтоСчетная палата открыла для граждан горячую линию. Лидерами обращения сталиМосковская и Челябинская области.Кроме того, Кудрин призвал усилить ответственностьдолжностных лиц за заморозку строек. По его словам, прошлогодняя проверкапоказала, что в одном только Северо-Кавказском федеральном округе расположено порядка четырех тысяч таких объектов, в них было вложено более 100 миллиардоврублей."В этом году по всей стране проводим анализ ситуации снезавершенным строительством. И это станет одним из приоритетов", – сказалКудрин.Он обратил особое внимание парламентариев на случаи, когдапри внесении законопроекта расходы оцениваются в ноль рублей, а после принятияв первом чтении порой выясняется, что расходы все-таки предполагаются. Кудринпредложил совершенствовать обоснование к нормативно-правовым актам и усиливатьответственность за некачественную подготовку проектов законов.Что касается нацпроектов, то наибольшие проблемы с ихреализацией возникают в регионах, подчеркнул глава Счетной палаты. Так, лишь11% субъектов Федерации считают достижимыми показатели национального проекта"Жилье и городская среда", рассказал Кудрин."В отношении некоторых проектов выполнение регионами своихобязательств, на наш взгляд, проблематично. Мы не говорим, что эти целинедостижимы, мы говорим о том, что нам нужно предусмотреть те меры, которыеобеспечили бы их достижение", – добавил руководитель ведомства.При этом он отметил тесное сотрудничество между Счетнойпалатой и Госдумой. Кудрин подчеркнул, что возглавляемое им ведомство готово идальше укреплять контакты с парламентариями.После председателя Счетной палаты слово взяла глава думскогокомитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова. Она отметила новуюстратегию развития ведомства и системность мониторинга реализации национальныхпроектов.Вместе с тем парламентарий указала на выявление ведомствомодних и тех же проблем, связанных с разработкой и реализацией госпрограмм,федеральных адресных инвестиционных программ, а также тех трудностей, которые касаются леснойотрасли, земельных ресурсов."В тех нарушениях, которые выявилаСчетная палата, мы видим, что порядка 40% нарушений связаны с формированием иисполнением бюджета, порядка 28% – нарушения, связанные с госзакупками", -уточнила Савастьянова.По итогам обсуждения депутаты приняли постановление ипорекомендовали Счетной палате направлять в Госдуму информацию о результатахмониторинга национальных и федеральных проектов, а также госпрограмм с учетомоценки наличия бюджетных средств. Реализуя функцию парламентского контроля,законодатели также попросили информировать их о выявленных нарушенияхсистемного характера.