В ходе пленарного заседания во вторник, 9 июля, глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал депутатам о работе ведомства в 2018 году. Основное внимание было уделено реализации национальных проектов.
В ходе пленарного заседания во вторник, 9 июля, глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал депутатам о работе ведомства в 2018 году. Основное внимание было уделено реализации национальных проектов.
Кудрин рассказал парламентариям о новой стратегии Счетной
палаты по контролю за нацпроектами. Одними из главных задач руководитель
ведомства назвал развитие стратегического аудита, повышение культуры
публичности, открытость процессов.
По словам глава Счетной палаты, в его ведомстве запущен
проект "Мониторинг достижения национальный целей". "Мы запланировали
в ближайшие шесть лет проведение регулярного мониторинга достижения
национальных целей и национальных проектов",– сказал он.
Говоря о контрольной работе ведомства, Кудрин отметил, что
38% нарушений происходят в области государственных и муниципальных закупок.
"Это почти 300 миллиардов рублей", – уточнил он.
Рассказал глава Счетной палаты и о проверке обеспечения
жильем детей-сирот. По словам Кудрина, не получили положенные по закону
квадратные метры 168 тысяч ребят.
Затронул чиновник и экологическую повестку. Он отметил, что
Счетная палата открыла для граждан горячую линию. Лидерами обращения стали
Московская и Челябинская области.
Кроме того, Кудрин призвал усилить ответственность
должностных лиц за заморозку строек. По его словам, прошлогодняя проверка
показала, что в одном только Северо-Кавказском федеральном округе расположено порядка четырех тысяч таких объектов, в них было вложено более 100 миллиардов
рублей.
"В этом году по всей стране проводим анализ ситуации с
незавершенным строительством. И это станет одним из приоритетов", – сказал
Кудрин.
Он обратил особое внимание парламентариев на случаи, когда
при внесении законопроекта расходы оцениваются в ноль рублей, а после принятия
в первом чтении порой выясняется, что расходы все-таки предполагаются. Кудрин
предложил совершенствовать обоснование к нормативно-правовым актам и усиливать
ответственность за некачественную подготовку проектов законов.
Что касается нацпроектов, то наибольшие проблемы с их
реализацией возникают в регионах, подчеркнул глава Счетной палаты. Так, лишь
11% субъектов Федерации считают достижимыми показатели национального проекта
"Жилье и городская среда", рассказал Кудрин.
"В отношении некоторых проектов выполнение регионами своих
обязательств, на наш взгляд, проблематично. Мы не говорим, что эти цели
недостижимы, мы говорим о том, что нам нужно предусмотреть те меры, которые
обеспечили бы их достижение", – добавил руководитель ведомства.
При этом он отметил тесное сотрудничество между Счетной
палатой и Госдумой. Кудрин подчеркнул, что возглавляемое им ведомство готово и
дальше укреплять контакты с парламентариями.
После председателя Счетной палаты слово взяла глава думского
комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова. Она отметила новую
стратегию развития ведомства и системность мониторинга реализации национальных
проектов.
Вместе с тем парламентарий указала на выявление ведомством
одних и тех же проблем, связанных с разработкой и реализацией госпрограмм,
федеральных адресных инвестиционных программ, а также тех трудностей, которые касаются лесной
отрасли, земельных ресурсов.
"В тех нарушениях, которые выявила
Счетная палата, мы видим, что порядка 40% нарушений связаны с формированием и
исполнением бюджета, порядка 28% – нарушения, связанные с госзакупками", -
уточнила Савастьянова.
По итогам обсуждения депутаты приняли постановление и
порекомендовали Счетной палате направлять в Госдуму информацию о результатах
мониторинга национальных и федеральных проектов, а также госпрограмм с учетом
оценки наличия бюджетных средств. Реализуя функцию парламентского контроля,
законодатели также попросили информировать их о выявленных нарушениях
системного характера.