Анна Курникова и Энрике Иглесиас вместе уже почти 20 лет, однако так официально и не оформили отношений. Пара исчерпывающе объяснила свое решение.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас вместе уже почти 20 лет, однако так официально и не оформили отношений. Пара исчерпывающе объяснила свое решение.Недавно Анна Курникова дала откровенное интервью газете The Sun. Эффектная блондинка прояснила ситуацию, которая давно волнует журналистов и многочисленных поклонников: когда же состоится ее свадьба с Энрике Иглесиасом. Певец и теннисистка познакомились еще в 2001 году, у них быстро вспыхнул роман, их детям уже полтора года, но до сих влюбленные так и не поженились."Статус женатой или не женатой пары для нас с Энрике вообще не важен. Зато мы оба верим в честность, доверие и взаимное уважение в отношениях", – объяснила Анна Курникова. Ей вторит и Энрике Иглесиас. "Я никогда не думал и не думаю, будто свадьба может что-то изменить в отношениях. Так сложилось, быть может потому, что я сам из разведенной семьи. И для меня брачное свидетельство – это просто клочок бумаги и больше ничего!" – поставил точку латиноамериканский исполнитель.После того, как у Курниковой и Иглесиаса вспыхнул роман, теннисистка завершила карьеру и с головой окунулась в хозяйство. А когда в 2017 году спортсменка подарила певцу сына Николаса и дочь Люси, то, по ее признанию, окончательно превратилась в домохозяйку.Каждый день Анны Курниковой расписан по минутам. Она встает в 6.30 утра, быстро готовит завтрак, а потом весь день посвящает детям. Лишь когда малыши спят, спортсменка может заняться собой. " Тогда я и занимаюсь моими любимыми йогой и пилатесом… А после обеда я берусь за свою домашнюю работу. Так что часам к восьми вечера я без сил падаю на диван…" – рассказала Анна Курникова.