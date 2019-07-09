В регионах России продолжается борьба с лесными пожарами. Действует 143 очага на площади 130 тысяч гектаров. Наиболее сложная ситуация - в Красноярском крае, на всей территории которого введен режим чрезвычайной ситуации, и в Иркутской области.

В регионах России продолжается борьба с лесными пожарами. Действует 143 очага на площади 130 тысяч гектаров. Наиболее сложная ситуация — в Красноярском крае, на всей территории которого введен режим чрезвычайной ситуации, и в Иркутской области. Там огнем охвачена 31 тысяча гектаров. В пяти районах действует режим ЧС.Почти все возгорания произошли из-за грозы, отмечает телеканал "Россия 24". При этом, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни осадков не предвидится. К тушению пожаров в России привлечено свыше трех тысяч человек, задействованы сотни единиц техники.