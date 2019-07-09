Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой пожаловался на промедление в процессе интеграции страны с Россией. Он обвиняет в промедлении Москву.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой пожаловался на промедление в процессе интеграции страны с Россией. Он обвиняет в промедлении Москву.Белорусский лидер рассказал о ходе интеграции с Россией в рамках Союзного государства. Он подчеркнул, что с Владимиром Путиным они пришли к соглашению о том, чтобы не ломать Союзное государство."Если мы влезем в ломку договора, мы разрушим вообще все, что создано за это время", – цитирует Александра Лукашенко. Он подчеркнул, что в настоящее время этот договор не потерял своей актуальности.Тем не менее, пожаловался президент Белоруссии, процесс идет недостаточно оперативно. По его словам, переговорная группа регулярно находит спорные вопросы. Москва, по его словам, обещает их разрешить, однако в итоге ничего не происходит."Пообещали – забыли. Второй раз пообещали – забыли. То есть идет непонятное торможение этих процессов", – цитирует Александра Лукашенко.Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что и Владимир Путин могут встретиться на Валааме. Сообщалось, что во время закрытых переговоров они будут обсуждать процесс создания Союзного государства. Также переговоры двух президентов назначены на 18 июля. Они состоятся в Санкт-Петербурге и будут посвящены той же теме.Тем временем журналисты рассказали, что за участие в интеграционных процессах в рамках Союзного государства надеется на десять миллиардов долларов от Москвы в бюджет своей страны. Как подсчитал ранее бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич, с 2000 по 2010 годы ежегодная финансовая поддержка братской республики обходилась российскому бюджету в сумму от сотен миллионов долларов до двух-трех миллиардов.