42-летняя супруга режиссера Юрия Мороза – Виктория Исакова – прокомментировала слухи о беременности. Звезда упрекнула сплетников.

42-летняя супруга режиссера Юрия Мороза – Виктория Исакова – прокомментироваласлухи о беременности. Звезда упрекнула сплетников.В личном Instagram артистка опубликовала свежий пост.Виктория Исакова сделала заявление."Тут такая история: надела очки темные – значит пластическуюоперацию сделала, лихорадка на губе вскочила – значит в губы силикон закачала.Не сделала макияж, и кто-то тебя сфоткал – значит она несчастна, у нее горе.Поешь огурцов соленых на ночь, отекла – пьет, спивается. Наденешь платьеширокое или засунешь подушку под свитер– беременна, но я похоже вынашиваюслона, так как беременна уже полтора года по сообщениям разных газет", -отметила .После знаменитость призвалаобывателей не верить прессе. Исакова отметила, что была бы рада сообщить всемновость о скором прибавлении, однако на данный момент, к ее большому сожалению,может только ее опровергнуть.Напомним, замужем за режиссером Юрием Морозомболее 16 лет. Долгое время супруги скрывали ото всех радостное событие:оказывается у них подрастает общая дочь. Только через несколько лет после рождениямалышки звезды стали выкладывать ее снимки в Instagram.Отметим, что длярежиссера – это второй ребенок. Старшая наследница кинематографиста – популярная актрисаДарья Мороз. Ее мать – артистка Марина Левтова – умерла 19 лет назад.