42-летняя супруга режиссера Юрия Мороза – Виктория Исакова – прокомментировала
слухи о беременности. Звезда упрекнула сплетников.
42-летняя супруга режиссера Юрия Мороза – Виктория Исакова – прокомментировала
слухи о беременности. Звезда упрекнула сплетников.
В личном Instagram артистка опубликовала свежий пост.
Виктория Исакова сделала заявление.
"Тут такая история: надела очки темные – значит пластическую
операцию сделала, лихорадка на губе вскочила – значит в губы силикон закачала.
Не сделала макияж, и кто-то тебя сфоткал – значит она несчастна, у нее горе.
Поешь огурцов соленых на ночь, отекла – пьет, спивается. Наденешь платье
широкое или засунешь подушку под свитер– беременна, но я похоже вынашиваю
слона, так как беременна уже полтора года по сообщениям разных газет", -
отметила .
После знаменитость призвала
обывателей не верить прессе. Исакова отметила, что была бы рада сообщить всем
новость о скором прибавлении, однако на данный момент, к ее большому сожалению,
может только ее опровергнуть.
Напомним, замужем за режиссером Юрием Морозом
более 16 лет. Долгое время супруги скрывали ото всех радостное событие:
оказывается у них подрастает общая дочь. Только через несколько лет после рождения
малышки звезды стали выкладывать ее снимки в Instagram.
Отметим, что для
режиссера – это второй ребенок. Старшая наследница кинематографиста – популярная актриса
Дарья Мороз. Ее мать – артистка Марина Левтова – умерла 19 лет назад.