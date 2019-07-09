В американском штате Флорида вспыхнул пожар на площадке, на которой проходят испытания прототипов космического корабля Starship, разрабатываемого компанией инженера и предпринимателя Илона Маска SpaceX.

В американском штате Флорида вспыхнул пожар на площадке, на которой проходят испытания прототипов космического корабля Starship, разрабатываемого компанией инженера и предпринимателя Илона Маска SpaceX.Представители компании уточнили, что пожар был небольшим, огонь удалось потушить в течение нескольких минут, передает ТАСС. В результате ЧП никто не пострадал, однако находившемуся на площадке оборудованию нанесен ущерб, оцениваемый в сумму от 50 000 до 100 000 долларов. По предварительным данным, причиной возгорания стали неполадки электрооборудования.Космический корабль Starship планируется использовать в качестве верхней ступени сверхтяжелой ракеты-носителя, которую компания SpaceX разрабатывает для полетов на Марс.