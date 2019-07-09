Информационная атака украинцев и им сочувствующих на переправу через Керченский пролив захлебнулась. Железнодорожная часть Крымского моста все ближе к открытию: строители начали разбор рабочих мостов, которые были возведены для доставки стройматериалов на объект.

Информационная атака украинцев и им сочувствующих на переправу через Керченский пролив захлебнулась. Железнодорожная часть Крымского моста все ближе к открытию: строители начали разбор рабочих мостов, которые были возведены для доставки стройматериалов на объект.Сообщается, что сборно-разборные металлические конструкциидействовали на протяжении 3,5 лет. Все это время они обеспечивали работутяжелой техники в акватории Крымского моста и доставку материалов на объект навсем его протяжении.Демонтировать временные конструкции помогают водолазы: ониподнимают трубчатые сваи на поверхность. Их срезают электрокислородной резкойниже линии размыва морского дна, сообщает издание "Крыминформ".По словам заместителя гендиректора по инфраструктурнымпроектам компании-генподрядчика строительства "Стройгазмонтаж"Леонида Рыженькина, эти конструкции выполнили свое предназначение, благодаря имКрымский мост набрал нужную высоту. "Сейчас все процессы сосредоточенынаверху, на железнодорожных пролетах", – отметил он.Сооружение железнодорожной части Крымского моста подходит кконцу. Первые поезда по переправе должны пройти в конце текущего года.На этом фоне притихли украинские журналисты, регулярноразвлекавшие своих читателей сказками про скорое падение .Информационная атака на переправу продолжалась с самого начала еестроительства. Не проходило и месяца, чтобы про трассу не сочинили очереднойфейк.Но последнее время активность недоброжелателей резко пошлана спад. По всей видимости, даже самые упрямые из них поняли, что устойчивостиКрымского моста ничего не угрожает. Информационная атака на переправу потерпеланеудачу.Притих даже российский ученый-гидролог Юрий Медовар, которыйстращал читателей неминуемым обрушением Крымского моста. Ранее он предостерегалот запуска железонодорожного движения по переправе, утверждая, что конструкциине выдержат веса многотонных составов.Автомобильная часть была открыта в маепрошлого года. Сейчас на переправе заканчивается строительство железной дороги.Первые поезда через Керченский пролив поедут в декабре текущего года, продажибилетов на них начнутся осенью.