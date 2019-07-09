На днях в Москву приехал приемный сын Армена Джигарханяна Степан. Он встретился с легендарным артистом и рассказал о его состоянии.

На днях в Москву приехал приемный сын Армена Джигарханяна Степан. Он встретился с легендарным артистом и рассказал о его состоянии.Прибыв в столицу, Степан каждый день виделся с Арменом Джигарханяном. "Он находится в своей квартире, в которой прожил долгие годы. Конечно, у него есть помощница – медсестра, которая за ним ухаживает. Я даже сам не ожидал, что наша встреча пройдет с такой теплотой", – признался приемный сын.Степан отметил, что актер несколько постарел, что неудивительно, ведь Армену Джигарханяну уже 83 года, но, по словам родственника, держится бодрячком. Сын отметил, что когда появился в квартире актера, обратил внимание на складное кресло-коляску. Он спросил у него, зачем она ему, ведь он ей не пользуется."Оказалось, что несколько месяцев назад ему было не очень хорошо. На нервной почве, в связи с высказываниями Виталины на "Пусть говорят", где она устраивала чуть ли не дебоши, у отца начался неприятный процесс. И именно тогда эта штука появилась в квартире. Потом, когда все затихло и Виталина ушла из этой темы, когда перестали трепать его имя, все пришло в норму", – рассказал Степан.Он отметил, что сейчас Армен Джигарханян чувствует себя гораздо лучше. "Он абсолютно трезво мыслит. Во время общения со мной ни разу не заговорился, не потерял нить разговора", – сообщил приемный сын . При этом в беседе с отцом о речь не заходила.Степан объяснил, что нарочно не говорил о бывшей жене отца, потому что понимает, что она – его болевая точка, и он не хотел открывать зажившую рану. "Эта тема уходит в прошлое, во всяком случае из нашей семьи", – цитирует Степана Джигарханяна .