Звезда отправилась отдыхать. Алена Свиридова проводит каникулы в своем доме в Керчи.

Звезда отправилась отдыхать. Алена Свиридова проводитканикулы в своем доме в Керчи.В личном Instagram знаменитость опубликовала свежий снимок. АленаСвиридова сняла себя на камеру мобильного.Примечательно, что на снимке звезда предстала перед поклонникамибез макияжа. В комментариях фанаты отметили, что 56-летняя звезда выглядитпотрясающе для своего возраста."Вы прекрасны! Спасибо, что не боитесь откровенных снимков!Выглядите великолепно, как всегда! (здесь и далее орфография и пунктуацияавторов сохранены. – Прим. ред.)", "Хотела вам сказать, что очень приятносмотреть на вас, и без косметики тоже) надоели уколотые лица со следамипластики. Много женщин, кто хочет взрослеть красиво, и смотреть хочется натакие лица и видеть, что это красиво, естественно и не перестало бытьнормальным)", – отмечали интернет-обыватели.Напомним, несколько лет назад сталавстречаться с Давидом Варданяном. Мужчина на 16 лет моложе артистки, однакоразница в возрасте не смущает влюбленных. Более того, регулярно в Сетипоявляются слухи о тайной свадьбе звезды 90-х и ее избранника. Между тем, самав одном из интервью заявила, что замуж не стремится, штамп впаспорте, по ее мнению, способен только испортить отношения.Отметим, что у знаменитость есть сын от прошлого брака Георгий.Юноше уже исполнилось 15 лет.