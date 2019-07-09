Звезда отправилась отдыхать. Алена Свиридова проводит
каникулы в своем доме в Керчи.
Звезда отправилась отдыхать. Алена Свиридова проводит
каникулы в своем доме в Керчи.
В личном Instagram знаменитость опубликовала свежий снимок. Алена
Свиридова сняла себя на камеру мобильного.
Примечательно, что на снимке звезда предстала перед поклонниками
без макияжа. В комментариях фанаты отметили, что 56-летняя звезда выглядит
потрясающе для своего возраста.
"Вы прекрасны! Спасибо, что не боитесь откровенных снимков!
Выглядите великолепно, как всегда! (здесь и далее орфография и пунктуация
авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Хотела вам сказать, что очень приятно
смотреть на вас, и без косметики тоже) надоели уколотые лица со следами
пластики. Много женщин, кто хочет взрослеть красиво, и смотреть хочется на
такие лица и видеть, что это красиво, естественно и не перестало быть
нормальным)", – отмечали интернет-обыватели.
Напомним, несколько лет назад стала
встречаться с Давидом Варданяном. Мужчина на 16 лет моложе артистки, однако
разница в возрасте не смущает влюбленных. Более того, регулярно в Сети
появляются слухи о тайной свадьбе звезды 90-х и ее избранника. Между тем, сама
в одном из интервью заявила, что замуж не стремится, штамп в
паспорте, по ее мнению, способен только испортить отношения.
Отметим, что у знаменитость есть сын от прошлого брака Георгий.
Юноше уже исполнилось 15 лет.