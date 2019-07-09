Наташа Королева опубликовала нежное видео с сыном-подростком Архипом. Вот только не все поклонники сочли действия юноши уместными.

Наташа Королева опубликовала нежное видео с сыном-подростком Архипом. Вот только не все поклонники сочли действия юноши уместными.Накануне, 8 июля, в России отметили День семьи, любви и верности. Многие знаменитости в своих аккаунтах в Instagram публиковали семейные фотографии, а в подписях поздравляли с праздником, желали благополучия. Не осталась в стороне и певица Наташа Королева. Правда, артистка ограничилась видео в Stories.Певица сняла себя и сына Архипа во время прогулки по Москве. Мать и сын поздравили фанатов, а затем Наташа обратилась к Архипу: "Поцелуй мамочку!" Тот осыпал родительницу поцелуями от лица до шеи. Казалось бы, трогательный ролик должен был порадовать поклонников, но не тут-то было. Многие комментаторы довольно нервозно отнеслись к видео. Почему-то поклонники сочли странным и даже недопустимым поцелуй Архипа в шею.Впрочем, другая часть фанатов не обратила на этот нюанс никакого внимания и рассыпалась в комплиментах Наташе Королевой. Пользователи Сети похвалили артистку за теплые отношения с сыном и в который раз отметили, какой Архип уже большой.Единственному наследнику уже 17 лет. Каждый год Архип ездит в Страну восходящего солнца, где живет в одной и той же семье, проходит стажировку: изучает язык, культуру, путешествует. "У него Япония на первом месте", – призналась в недавнем интервью. С 15 лет Архип ездит туда один. Певица тоже там была, но, по словам артистки, ей Япония не близка.