Светлана Светличная дала откровенное интервью. Она сообщила об отъезде за границу и объяснила, почему редко снимается на телевидении.

Светлана Светличная дала откровенное интервью. Она сообщила об отъезде за границу и объяснила, почему редко снимается на телевидении.Совсем скоро звезда фильмов "Бриллиантовая рука" и "Стряпуха" Светлана Светличная отправится в Турцию в компании невестки, внуки и правнучки. Поездку заслуженная артистка РСФСР ждет с нетерпением. "Я уже с ними была там, и мне очень понравилось! Все пришлось по душе! И море, и магазинчики, в которых я накупила себе много недорогих нарядов, и турки!" – сообщила актриса.Светлана Светличная пользуется популярностью у представителей противоположного пола, потому что тщательно следит за собой. "Я стараюсь держать себя в руках! Бывает, так хочу пива! А меня лень одолевает идти за ним в магазин. Но я все равно одеваюсь, иду, беру пиво и думаю: "А с чем бы его выпить?" Знаете, я – как беременная! Если чего-то захотела, обязательно порадую себя!" – рассказала артистка. Впрочем, оговорилась Светличная, балует она себя не каждый день.Некогда популярная актриса, сейчас она редко снимается и почти не дает интервью. В отличие от многих коллег, Светлана Светличная не любит посещать различные ток-шоу, хотя, по ее признанию, часто получает приглашения, в том числе и за гонорар.Она объяснила: "Я очень редко появляюсь в телевизионных программах, потому что не хочу туда ходить". рассказала, что ее звали и в передачу Дмитрия Диброва "Кто хочет стать миллионером?", и в шоу Оскара Кучеры и "Звезды сошлись". Но она отказалась."Я уже даже начинаю сердиться. Говорю им: "Сколько раз я еще должна сказать, что на вашу программу не пойду?" Я не люблю пошлость. Мне хочется иметь дело только с людьми, которые говорят о добре, а не о том, кто, где, когда и сколько раз!" – цитирует Светлану Светличную .